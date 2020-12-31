شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان الباحة: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ10 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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