شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط مواطن هدد صاحب سطحة بـ«سِلاح ناري» وأجبره على نقل سيارة بغرض سرقتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على مواطن أجبر صاحب سطحة على تحميل سيارة لا تعود له بغرض سرقتها، وذلك تحت تهديد سلاح ناري.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها على سناب شات، أن دوريات شرطة عسير ألقت القبض على المتهم في محافظة محايل عسير، كما عثر بحوزته على سلاح مسدس، وعدد 6 طلقات نارية.

وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليه، وإشعار فرع النيابة العامة بالواقعة بحسب الاختصاص.