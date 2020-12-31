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شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «الصحة» توضح أنواع اللقاحات وفوائدها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن معلومات تفصيلية بشأن أنواع اللقاحات ومميزاتها وآلية عمل كل نوع منها.
وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أنواع اللقاحات تتمثل في: فيروس حي مضعف ، وفيروس كامل معطل ، ووحدة البروتين المشتقة من العامل الممرض ، والمهجن ، والحمض النووي والحمض النووي الريبي لبروتين فيروسي ، وناقل فيروسي مكرر أو غير متماثل ، و “الببتيدات”.
وأضافت أن كل نوع له مميزات تختلف عن الآخر مثل “فيروس حي مضعف” الذي يتميز بأنه يحث على نفس الاستجابة من العدوى الطبيعية، ولقاح “الحمض النووي” الذي يوفر مناعة خلوية قوية بجانب سرعة التطوير.
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