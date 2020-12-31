شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. ونصائح مهمة لمُحبي الرحلات البرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لأجواء إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس حتى يوم السبت.

وتوقع “الحصيني”، أجواء معتدلة نهاراً ومن باردة وباردة جداً ليلاً على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية المدينة النبوية والشرقية معتدل نهاراً باردة ليلاً”.

وأوضح أن الأجواء في مكة وجازان والساحل الغربي من جدة إلى جازان تميل للحرارة نهاراً معتدلة في الليل.

وأضاف الحصيني: “متوقع أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة من الخميس 1442/5/16هـ إلى السبت 1442/5/18 بإذن الله وشبه غزيرة في نطاق محدود على أجزاء من مكة والشمالية والقصيم والرياض والصمان والشرقية وجنوب المدينة وشرقي الجوف وحائل.. اكشتوا ولبسوا عيالكم” .

وتابع في تغريدة أخرى: “متوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، تنبيه بالنسبة للعوائل يفضل الكشتة أو التنزه في النهار ومن رغب البقاء في الليل في أماكن مفتوحة يحتاجون لخيمة أو رواق وملابس شتوية ثقيلة في شمال ووسط المملكة وغرب وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية”.