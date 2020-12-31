شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصيب مواطنا فلسطينيا ويعتقل آخر فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب، مواطن فلسطينى بالرصاص الحى، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بيتونيا غرب رام الله، فيما اعتقل مواطن آخر من قرية كوبر.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت بيتونيا فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بيده برصاص "التوتو".
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمرو البرغوثي من قرية كوبر شمال مدينة رام الله، بعد ان داهمت منزله وفتشته.
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