شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: التشهير بمواطن وسجنه عاماً وتغريمه 950 ألف ريال لنقله 19 متسللاً بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

شهّرت المديرية العامة للجوازات، بمواطن لنقله 19 متسللاً بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة.

وتضمنت العقوبة المنفذة بحقه بموجب القرار الإداري رقم (57) وتاريخ 1441/1/1هـــ، سجنة لمدة عام، وتغريمه غرامة مالية قدرها (950) ألف ريال، بواقع 50 ألف ريال عن نقل المتسلل الواحد، وفقاً لـ”عكاظ”.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل تفادياً للعقوبات المترتبة على ذلك.