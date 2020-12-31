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ما هي آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 82.14 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و794668.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                                       إجمالي الوفيات                                عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                           338571                                             19455045

 

الهند                                                           148439                                             10244852

 

البرازيل                                                       192681                                              7563651

 

روسيا                                                         56426                                                  3131550

 

فرنسا                                                        64381                                                   2600498

 

المملكة المتحدة                                         72548                                                  2432888

 

تركيا                                                         20642                                                  2194272

 

إيطاليا                                                     73604                                                   2083689

 

إسبانيا                                                   50689                                                    1910218

 

ألمانيا                                                   31571                                                       1680112.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                                    عدد الوفيات                                 عدد الإصابات

 

25- العراق                                           12808                                        594442

 

31 - المغرب                                        7314                                         435189

 

35 -                                     6214                                         362601

 

39 - الأردن                                         3815                                          293067

 

47 - الإمارات                                      665                                           206092

 

50 - لبنان                                          1456                                        177996

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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