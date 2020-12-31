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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين توافق على استخدام لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وافقت الصين، اليوم، على الاستخدام المشروط لأول لقاح لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة الأدوية المملوكة للدولة "سينوفارم".
وجاءت الموافقة، التي أعلنتها الآلية المشتركة للوقاية والسيطرة التابعة لمجلس الدولة الصيني، بعد يوم واحد من إعلان سينوفارم أنه ثبت أن اللقاح الذي تنتجه فعال بنسبة 79.3% في البيانات الأولية من المرحلة النهائية من الاختبارات.
وتهدف الصين إلى تطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص قبل بدء عطلة العام القمري الجديد في منتصف فبراير من أجل منع انتشار المرض، حيث من المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الأشخاص إلى مدنهم الأصلية لقضاء فترة الأعياد.
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