عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تحذف تطبيقا لهاتف آيفون.. إليك السبب

الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365

أزال متجر تطبيقات أبل ،تطبيق Vybe Together، بعد أن روج لحفلات سرية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



كما حظر حساب تطبيق Vybe Together عبر منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة.

وقال أصحاب التطبيق وفق aitnews إن أبل هي من أزالته من المتجر.

ووصف Vybe Together نفسه عبر "تيك توك" وموقعه الإلكتروني بصفته مكانًا للحفلات السرية، ويتعين على المنظمين الموافقة على كل من يريد الحضور، ويحصل الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم على العنوان قبل ساعتين من الحدث.

وبحسب الإجراءات الاحترازية الأمريكية، فإن معظم هذه التجمعات غير قانونية، مما قد يدفع إدارة التطبيق لمطالبة المستخدم بتقديم ملف تعريف للموافقة قبل السماح له بالدخول، بحسب بوابة التقنية.

وقال أحد مؤسسي التطبيق المشاركين: إن Vybe Together يضم بضعة آلاف من المستخدمين، وإن بضعة آلاف من المتقدمين الإضافيين طلبوا الوصول إليه منذ أن بدأت الشركة بوضع مقاطع الفيديو عبر تيك توك.

ويتضمن التطبيق إرسال اسم الحساب ضمن إنستقرام وتحميل صورك وأنت تحتفل بالخدمة، وذلك للتأكد من شخصك.

وقد حظي Vybe Together باهتمام واسع بعد أن قامت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز (تايلور لورينز) Taylor Lorenz بتغريد لقطات شاشة للموقع ووصفته بأنه تطبيق للترويج للحفلات السرية غير الآمنة في زمن كورونا.

وأقرت صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالتطبيق، التي تمت إزالتها بخطر الوباء، لكنها قالت: إن التطبيق مصمم للترويج للتجمعات الصغيرة.

وقالت منصة تيك توك: إن الحساب كان لديه 139 متابعًا فقط عند إزالته.