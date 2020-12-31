حديث نادر لأبو مهدي المهندس عن حسن نصر الله.. فيديو

وقال المهندس خلال الفيديو الذي سجله رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين اللبنانية، غسان بن جدو، ردا على لماذا يشاهد أبو مهدي المهندس خطابا للأمين العام؟، ليجيب المهندس "السيد عزيزنا".
وأضاف المهندس في الحديث عن علاقته بأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، "قائد المقاومة، وقائدنا، السيد العزيز والمقاوم يتحدث عن تحرير الموصل، الأولى أني اسمع له، دائما عنده شي جديد، يعطينا عزم وإرادة ودافعة قوية".
كان أمين عام حزب الله قال قبل أيام، إن "أبو مهدي المهندس قائد عظيم وشخصية شبيهة بالشهيد سليماني".
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