وقال بحيبح عبر حسابه على "تويتر": "ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار اليوم 25 قتيلا و110 جرحى". وأضاف: "العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات". وتابع: "أفلست الميليشيات (في إشارة إلى جماعة الحوثيين)، وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها ومكوناتها". واعتبر وزير الصحة اليمني، أن "جريمة اليوم تدفع الجميع لمسؤولية تاريخية"، في إشارة إلى توحيد الجهود لاستعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله". وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باستهدافها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن بـ 4 صواريخ باليستية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة اليمني: 25 قتيلا و110 جرحى حصيلة استهداف مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.