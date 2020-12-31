القبس الكويتية: الإعدام شنقاً لمواطنة عذبت خادمتها الفلبينية حتى الموت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة الجنايات بدولة الكويت حكماً بإعدام مواطنة شنقاً وذلك بعدما ارتكبت جريمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت. ووفقاً لـ"القبس" الكويتية، قالت محامية السفارة الفلبينية فوزية الصباح إن الحكم الذي صدر عادل ومطابق للقانون والشريعة، إذ أن المتهمة ضربت المجني عليها ضرباً مبرحاً على مدار عدة أيام ثم احتجزتها في غرفتها ومنعت عنها العلاج إلى أن توفيت.

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