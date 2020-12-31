شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السودانى يصدر قرارًا بفصل 185 طالبًا من كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الداخلية السوداني الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله، بناءً على توصية من قيادة الشرطة، قراراً بفصل عدد 185 طالباً بالدفعة “70” من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون.
ويأتي القرار استنادًا على قرارات اجتماع عقد مساء أمس “الأربعاء” بكلية علوم الشرطة والقانون برئاسة نائب المدير العام، المفتش العام لقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.
وضم الاجتماع، رئيس هيئة الشؤون الإدارية الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم، وعميد كلية علوم الشرطة والقانون اللواء شرطة د. محمد الفاتح إدريس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء شرطة د. عمر عبد الماجد وإدارة كلية علوم الشرطة والقانون وبعض قياداتها، وخلص الاجتماع برفع توصية بفصل عدد 185 طالباً من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون، لمخالفتهم قانون ولوائح وأعراف وتقاليد وإرث وسلوك الشرطة السودانية بما يشمل مخالفة لوائح كلية علوم الشرطة والقانون.
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