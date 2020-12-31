شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم حفر الباطن» تعلق على واقعة ملفات الطلاب الملقاة في الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، إبراهيم السليمان، أمس الأربعاء، على ما تم تداوله بشأن قيام الإدارة بإتلاف ملفات الطلاب.

ونفى السليمان، قيام الإدارة بإتلاف أي ملفات تحتوي على وثائق رسمية “أصول” للطلاب أو غيرهم، مؤكداً على أنه يتم حفظها لحين تسليمها عهدة لصاحبها.

وقال إبراهيم السليمان، إن الإدارة ستقوم بالتحقق من مرجعية هذه الوثائق، وفي حال كونها تابعة لإدارة التعليم ستحال للجنة الإتلاف المختصة لاتخاذ ما يلزم نظامًا.