الجزائر تعقد صفقة لاقتناء لقاح "سبوتنيك V" والتعطيم في يناير.. فيديو

وكشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، خلال عرضه لنتائج اجتماع الحكومة، الذي جرى اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس، عن اقتناء الجزائر بشكل رسمي للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وفقا لموقع شبكة "النهار".

ونقل بلحيمر، تصريحات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الذي أكد "توقيع صفقة بالتراضي البسيط، لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع مخبر روسي".



وأضاف، "معهد باستور باشر سلسلة محادثات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح "سبوتنيك V" مع استمرار المحادثات مع أطراف خارجية".

وتابع، الناطق الرسمي للحكومة، أن ذات المعهد يواصل الاستشارات مع الجهات الأجنبية أخرى من أجل اقتناء لقاحات أخرى.



كما استعرض الوزير الـمساعي التي باشرها القطاع في إطار اقتناء اللقاح ضد كوفيد-19، وكذلك عملية الشروع في عملية التطعيم مع حلول يناير/كانون الثاني 2021.