شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: سقوط قتيل و10 جرحى من الإعلاميين في الاعتداء على مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمني، سقوط قتيل ونحو 10 جرحى من الإعلاميين في الاعتداء على مطار عدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الإعلام اليمني: استهداف المطارات والمنشآت والمدنيين سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضحا أن جرائم الحوثيين في استهداف الصحفيين فاقت ما ارتكبته داعش والقاعدة.

وتابع وزير الإعلام اليمني: نطالب المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية، ونطالب المجتمع الدولي بمحاكمة قيادات الحوثيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب

وفى وقت سابق شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ لسكاى نيوز عربية، إن الانفجار خلف قتلى وجرحى، دون إحصاء دقيق، إلا أن المشاهد التى تم نقلها على الهواء تؤكد وجود عدد كبير من الضحايا.