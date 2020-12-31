شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كل الأطراف المعنية لاحترام اتفاق وقف النار في ليبيا.

قبلها أكدت الممثلة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، أنه تم تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، جدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التزامه والتزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا، مؤكدا التزامه ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي كحل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان الليبي في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ووقف التدخلات الخارجية السلبية ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه التحديات يجب أن يتولاها المجلس الرئاسي الجديد والذي عليه مهام محدد في الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري أثناء المرحلة الانتقالية.