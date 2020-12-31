شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل مقيم مصري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة، مباشرتها إجراءات التحقيق في حادث إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، أسفر عن وفاة مقيم مصري الجنسية يبلغ من العمر ٣٥ عاماً.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن الجاني حدث يبلغ من العمر ١٤ عاماً، وجرى استجوابه وفقاً للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.

وأشار المصدر إلى أن الجاني أقر بمسؤوليته عن الحادثة ويجري العمل حالياً على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.