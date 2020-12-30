شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل طريقة للتعامل مع الإعلانات «غير الأخلاقية» بالهواتف الذكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يعاني الكثير من مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية من بعض الإعلانات غير الأخلاقية والتي تسبب لهم حالة من الاستياء خاصة حال استخدام الأطفال للهاتف في اللعب.
وقال الخبير التقني عبدالله السبع: “إذا طلع لك إعلان غير أخلاقي في لعبة أو تطبيق بالغالب إنك تغلق الصفحة وهذا غلط الأفضل تبلغ عليه حتى يتم حذف الإعلان”.
ونشر الخبير التقني عبدالله السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله بالتفصيل طريقة الإبلاغ عن الإعلانات غير الأخلاقية.
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