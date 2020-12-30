شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنيد» يحذر من حيلة ماكرة لسرقة بيانات وأرصدة البطاقات الائتمانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر سمير الجنيد، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏متخصص بتقنية المعلومات، من حيلة ماكرة تستهدف سرقة بيانات وأرصدة البطاقات البنكية لعملاء البنوك.

وكشف الجنيد، عبر حسابه في “تويتر”، تفاصيل هذه الحيلة الماكرة، قائلا: “لص يستخدم خدمة عامة ويصمم موقع وهمي (تصيد) ويكون على شكل متجر الكتروني أو خدمات الكترونية، وتقوم أنت بإدخال بيانات بطاقتك الائتمانية ليستخدمها اللص مباشرة لتنفيذ مدفوعات الكترونية، وهنا تمت سرقتك”.

وشدد الخبير التقني سمير الجنيد على أن الطريقة الوحيدة لتدارك الأمر هو التواصل مع البنك لإيقاف المدفوعات.