وكتبت الصفحة اليوم الأربعاء:
"أن نغرس شجرة في الأرض يعني أننا نزرع في الوطن حباً، فالوطن هو الأرض، وهو الشجرة التي نزرعها ونكبر معها. هذا هو المشهد اليوم في حراج بلدة التفاحة بمنطقة الدريكيش حيث المئات من المتطوعين من الاتحاد الوطني لطلبة سورية في حملة تشجير شارك فيها الرئيس الأسد، والسيدة أسماء الأسد".
ونقلت الصفحة قول الرئيس السوري: "الإرهاب لا يمكنه أن يمنعنا من القيام بواجبنا، فهذه الأرض هي أرضنا وسندافع عنها بالبندقية وبالمعول... الأرض تعني بالنسبة لكل واحد منّا الارتباط والانتماء".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو للأسد وعائلته أثناء زراعة الأشجار في جبال طرطوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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