شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى يؤكد أن حكومته باقية فى عدن لممارسة أعمالها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اليمنى معين عبدالملك أن حكومته باقية في عدن لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال رئيس الوزراء فى فيديو نقلته وكالة الأنباء اليمنية :"إنّ الهجوم الغادر والجبان والإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية، يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في كل المناطق باليمن".
وأضاف أن أعمال الإرهاب والغدر لن تثني الحكومة عن مهمتها المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة الاستقرار وستتجاوز هذه المرحلة الصعبة مسنودة من تحالف دعم الشرعية.
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