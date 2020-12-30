شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: القوات الأمريكية تستعد لهجوم محتمل وشيك لاستهدافها فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام أمريكية، تأكيدها أن القوات الأمريكية في المنطقة تستعد لهجوم محتمل ووشيك قد يستهدفها في العراق.

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وصول قاذفتين إضافيتين من طراز "بي-52" إلى الشرق الأوسط في إطار تفعيل استراتيجية الردع ضد طهران، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، انتهاء ثالث مهمة لقاذفات B -52 الاستراتيجية في المنطقة.

وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية: قواتنا جاهزة للرد على أي عدوان ضد الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة، فيما أكدت القيادة الوسطى الأمريكية، أن تحليق القاذفتين في الشرق الأوسط يبعث برسالة ردع لمن ينوي إلحاق الأذى بالأمريكيين.