شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بسفارة اليمن في القاهرة: ميليشيا الحوثى تمتلك القدرات لتنفيذ هجوم مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بليغ المخلفي المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة، إن الهجوم الإرهابي على مطار عدن استهدف عناصر الحكومة اليمنية الجديدة، مؤكدًا أن مليشيات الحوثي تمتلك القدرات لتنفيذ هذا العمل الإرهابي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن إيران عملت على تطوير القدرات العسكرية للمليشيات، وهربت الأسلحة إلى ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن الخبراء الإيرانيون طوروا الصناعات الصاروخية لمساعدة المليشيات في عدن، منوهًا إلى أن الحوثيين استهدفوا خلال الشهر الماضي ناقلتي وقود في ميناء السعودية.

وتعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

ومن جانب اخر ،أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على شعورها بالحزن لسقوط ضحايا وجرحى في الهجمات على مطار عدن، حسبما أعلنت قناة العربية، معلنة عن دعمها للحكومة اليمنية، ومؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب اليمنى.

وفى وقت سابق، شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.