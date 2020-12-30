شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية يارا خواجة متحدثة الصليب الأحمر باليمن تنجو من انفجارات عدن.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت اللبنانية يارا خواجة، الناطقة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن، ابنه النائب اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة، في الانفجارات الذي هزت مطار عدن، اليوم الأربعاء، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.



يارا خواجة تنجو من انفجارات عدن

وأكدت الإعلامية اللبنانية لونا صفوان عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، إصابة يارا خواجة الناطقة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن، مشاركة صورة لمتحدثة الصليب الأحمر باليمن برفقة جندي وهي مصابة بجروح جراء الانفجار.



لونا صفوان عبر تويتر

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن ممثلة الصليب الأحمر فى اليمن من بين مصابى تفجير مطار عدن، الذى استهدف وفد الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم أرض المطار.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن هناك أنباء عن مقتل مسئول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن، حيث كشف المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، عن أن 3 صواريخ استهدفت مطار عدن بعد هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.