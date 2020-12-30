شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» توضح المقصود بإيقاف منتج «دعم التمويل القائم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الإسكان، أن المقصود بإيقاف منتج “دعم التمويل القائم” هي العقود الموقعة مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار الوزارة، أما الشراء من السوق أو البناء الذاتي لا زالت متاحة.

وقالت الوزارة ردا على استفسار أحد المغردين بشأن إيقاف منتج دعم التمويل القائم: “إن المقصود بالإيقاف منتج “دعم التمويل القائم” هي العقود التي تم توقيعها مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار وزارة الإسكان. أما منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي و مشاريع البيع على الخارطة فهي لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني .

وأضافت وزارة الإسكان : “سنواصل تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يوفرها برنامج سكني لأهالينا”.

وكانت الوزارة قد أوضحت أنه بدءاً من تاريخ الأول من يناير 2021 سيتم إيقاف استقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم.