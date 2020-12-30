شكرا لقرائتكم خبر عن «تركي الفيصل» يتلقى لقاح كورونا ويسأل طاقم التمريض بعفوية: هل أخذتوا اللقاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم الأربعاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأثناء تلقيه اللقاح سأل الأمير تركي الفيصل طاقم التمريض بطريقة عفوية “هل أخذتوا اللقاح؟”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

يذكر أن مرض كورونا أو “كوفيد-19″، يؤثر في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة.

ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة ويشفون من دون دخول المستشفى.

الأعراض الأكثر شيوعًا: (حمّى، سعال جاف، إرهاق)

الأعراض الأقل شيوعًا: (آلام وأوجاع، التهاب الحلق، إسهال، التهاب الملتحمة، صداع، فقدان حاسة التذوق أو الشم، طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين).