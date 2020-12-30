شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن عن 2221 وظيفة في عدة تخصصات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن توفر (2221) وظيفة أخصائي غير طبيب لمختلف التخصصات، بالإضافة إلى (600) وظيفة هندسية وتقنية للمواطنين فقط.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم على الوظائف متاح اعتباراً من يوم غد الخميس 16 / 05 / 1442 هـ ويستمر لمدة عشرة أيام بمشيئة الله.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي (اضغط هنا).