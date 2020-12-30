شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3 نصائح للوقاية من آلام الرقبة والعين أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من آلام مشاكل الرقبة والعين أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية. وقالت وزارة الصحة: لكل الذين يعملون على أجهزتهم ينصح بما يلي: – تجنب انحناء الرقبة أثناء استخدام الأجهزة. – احرص أن تكون شاشة الجهاز بوضع متساوي مع مستوى العين. – احرص على أن تكون الشاشة على بعد ما يقارب طول الذراع مع مستوى العين.

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 3 نصائح للوقاية من آلام الرقبة والعين أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.