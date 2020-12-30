شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تحدد موعد وقف استقبال طلبات دعم التمويل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أوضحت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء، أنه سيتم إيقاف استقبال طلبات دعم التمويل القائم بدءا من تاريخ 1 يناير. وأكدت الوازرة على مواصلة تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول والمنتجات السكنية التي يوفرها برنامج سكني.

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