شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف العربي»: ميليشيات الحوثي مسؤولة عن هجوم مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، إدانته واستنكاره الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي: إن محاولة استهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الحوثي عن هجوم عدن، مضيفا أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن.

وأضاف العميد الركن تركي المالكي أن أعمال الحوثي الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية بل الشعب اليمني.

ولفت إلى أن أعمال الحوثي الإرهابية محاولة لاستهداف اتفاق الرياض، والتحالف يقف إلى جانب الشرعية في اليمن.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، على استمرار دعم الحكومة اليمنية ومواصلة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اليمنية في وقت سابق، عن ارتفاع ضحايا انفجار مطار عدن لـ 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

من جهته دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحكومة لممارسة مهامها بوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الرئيس اليمني إن أعمال الحوثيين الإرهابية لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها.

كما أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن الحكومة ستبقى في عدن وستمارس أعمالها.

وكانت قناة العربية الإخبارية قد نشرت مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار مطار عدن الدولي، الذي استهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، لدى وصولهم أرض المطار.

واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التي هبطت في المطار الدولي، أعقب ذلك إطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى.