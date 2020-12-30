شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إسقاط طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير وإسقاط طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق.
وكان مطار عدن الدولي قد تعرض ظهر اليوم لانفجار شديد ، حيث تم استهداف وزراء الحكومة اليمنية الذين وصلوا قبل قليل لمطار عدن.
وقال مراسل “العربية”، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيراً إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، كما أكد أن الانفجار في مطار عدن كان ضخما وصاحبه إطلاق نار.
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