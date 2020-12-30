شكرا لقرائتكم خبر عن «المنافسة»: 15 مليون ريال غرامة على 3 منشآت تعمل في الخدمات البترولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للمنافسة، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل العقوبات التي صدرت بحق 3 منشآت تعمل في الخدمات البترولية لممارستها التواطؤ.

وتضمنت العقوبات، التي نُشرتها الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، فرض غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال على كل منشأة.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أن المخالفة التي وقعت فيها كل منشأة تضمنت الاتفاق مع المتنافسين على التواطؤ في مناقصات الأمن العام.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أنها تلقت شكوى الأمن العام بوزارة الداخلية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة بقطاع الخدمات البترولية بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام.

وبينت أنه بناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراه في تاريخ 21/12/1436 هـ المتضمن البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة خدمات النفط المحدودة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام المنشآت بانتهاك نظام المنافسة، وذلك بالاتفاق على التواطؤ فيما بينها على المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام بوزارة الداخلية.

وتابعت هيئة المنافسة أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت قرارها بتاريخ 22/06/1440 هـ بتغريم الشركات ونشر القرارات الصادرة بحقها بعد ثبوت مخالفة الفقرة 7 من المادة 4 من نظام المنافسة، مشيرة إلى تظلم الشركات على القرار الصادر بحقها أمام محكمة مختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة، ليصبح الحكم بعد ذلك قطعيا.