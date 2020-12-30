شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تقارير عن أن شركة الهواتف الأمريكية العملاقة ”أبل”؛ بدأت اختبار بعض تصميمات آيفون القابلة للطي، وستختار في النهاية تصميما لطرحه في الأسواق عام 2022.

وفقا للمسرب الأمريكي الشهير ”جون بروسر“، يزعم العديد من مصادره أن شركة أبل تطور حاليا جهازين قابلين للطي.

ويأتي الجهاز الأول مع شاشتين ومفصلة بين الشاشات، ويتشابه التصميم بشكل كبير مع تصميم مايكروسوفت ”Surface Duo“، أما الجهاز الثاني فيستخدم تصميما صدفيا، يبدو أقرب لتصميم هاتفي ”Galaxy Z Flip“ و“Moto RAZR“.

وسيتم تجهيز الجهاز بالفعل بشاشة ”OLED“ قابلة للطي، والتي ستوفرها سامسونغ، وكشفت المصادر أيضا أن شركة أبل لا تزال تحاول تحديد أي من هذين التصميمين ستستعين به؛ لأن تصميما واحد فقط سيكون متاحا.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن صحيفة ”Economic Daily“، فقد أرسلت أبل عددا من النماذج الأولية للهواتف القابلة للطي إلى مورديها الصينيين بما في ذلك ”Foxconn“ و ”New Nikko“.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن العملاق الأمريكي يقوم بتقييم ما إذا كان سيستخدم شاشات ”OLED“ أو ”microLED“ لجهازها القابل للطي، وقد يؤثر القرار على عمليات تصنيع جهاز الطي لأن ”microLED“ هي تقنية عرض ناشئة جديدة لم يتم تجربتها بعد ولكنها ستقدم بعض التطورات مثل: السطوع الإضافي والتشبع بتكلفة منخفضة للطاقة.