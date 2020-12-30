الحرس الثوري الإيراني: انسحاب أمريكا بات وشيكا بحسب إجراءات أجندة المقاومة

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أشار قائد "قوة القدس" خلال كلمة ألقاها في جلسة علنية أمام مجلس الشورى الإيراني إلى أن انسحاب القوات الأميركية من المنطقة بات وشيكا.

ونقل النائب الإيراني وممثل أهالي منطقة تبريز في مجلس الشورى الإسلامي، أحمد علي رضا بيكي، بعض التفاصيل من تصريحات قائد "قوة القدس" والتي تحدث فيها عن آخر المستجدات في المنطقة.

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وقال النائب الإيراني: "إن قائد قوة القدس قدم تقريرا عن تشكيلات قوات المقاومة في المنطقة".

وأشار النائب الإيراني إلى أن العميد في الحرس الثوري قال: "إن انسحاب القوات الأميركية من المنطقة بات وشيكا بحسب الإجراءات المدرجة على أجندة قوى المقاومة".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني وجه رسالة إلى الأمريكيين مهددا بإنهاء وجود القوات الأمريكية في المنطقة انتقاما لمقتل الفريق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، قال روحاني مخاطبا الأمريكيين: "قد قطعتم يد القائد سليماني في العراق، فلابد أن نقطع أقدامكم وننهي وجودكم في المنطقة، وما دمتم موجودين في المنطقة يعني أننا لم ننتقم بشكل نهائي، ومتى ما إن تم إنهاء وجودكم في المنطقة يعني أن الثأر قد تحقق".

وأضاف روحاني، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني ورفاقه بالقرب من مطار بغداد، "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة إضافة إلى أطراف أخرى".

وشدد على أن "الشعب الإيراني لن يكف عن ملاحقة هؤلاء لأن من حقه الثأر لدم هذا القائد الكبير".

وتابع: "تنظيم داعش الإرهابي هو صنيعة الصهاينة والأمريكان الذين هم المستفيد الأول من خلق الاضطرابات والانهيار الأمني في المنطقة".

وتابع روحاني: "الصهاينة هم المنتفعون من انعدام الأمن في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وأفغانستان، وبالتالي فإنهم اغتالوا القائد سليماني لأنه وقف إلى جانب هذه الدول، وحال دون تحقيق المصالح الصهيونية".