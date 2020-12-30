مراسل "سبوتنيك": مقتل 20 جنديا سوريا و8 مدنيين بهجوم استهدف حافلة مدنية في دير الزور

وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور إن حافلة ركاب تعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش"، ما أسفر عن ارتقاء 28 شخصا بينهم 8 مدنيين و20 جنديا في الجيش العربي السوري، وإصابة 9 آخرين بجروح.

وأضاف المراسل أن الهجوم الإرهابي على الحافلة تم بالقرب من منطقة (كباجب) الواقعة على الطريق الدولي (دير الزور - تدمر).

وأكد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" أن منطقة (كباجب/ 50 كم جنوب غربي ديرالزور)، شهدت نشاطا متصاعدا لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا) خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى قيام الطيران الحربي خلال الأيام القليلة الماضية بتوجيه سلسلة من الضربات باتجاه مقرات صحراوية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة وجوارها.

وأكد المصدر أن الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية من المواقع القريبة إلى المنطقة التي شهدت الهجوم، وخاضت وحداته اشتباكا مع مجموعة مسلحة تزامنا مع ضربات جوية للطيران الحربي السوري الروسي المشترك.

وبيّن أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير 3 عربات للمسلحين، كما سجل مقتل وإصابة أكثر من 40 مسلحا من المهاجمين.