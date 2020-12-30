شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى: نجدد التزامنا بمخرجات برلين وإعلان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى: نجدد التزامنا بمخرجات برلين وإعلان القاهرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى: مبادرتنا السياسية هى الحل الواقعى للأزمة الليبية، موضحا أن التسوية السياسية على وشك تلبية مطالب الشعب. وتابع عقيلة صالح: على المجلس الرئاسي الجديد وقف التدخلات وإخراج المرتزقة، موضحا أنه حان الوقت لإدراك ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.

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