جوتيريش يسلم مجلس الأمن تقريره المؤقت بشأن مراقبة وقف إطلاق النار بليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن تقريره المؤقت بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق جدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التزامه والتزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا، مؤكدا التزامه ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي كحل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا. وأكد رئيس البرلمان الليبي في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ووقف التدخلات الخارجية السلبية ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه التحديات يجب أن يتولاها المجلس الرئاسي الجديد والذي عليه مهام محدد في الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري أثناء المرحلة الانتقالية.

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