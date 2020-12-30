الرئيس الجزائرى يجتمع برئيس الأركان لبحث مستجدات الأوضاع فى دول الجوار وعلى الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائرى.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إن الفريق شنقريحة أعرب خلال اللقاء مجددا عن ارتياحه بعودة الرئيس تبون إلى الجزائر، وقدم له تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار وعلى الحدود.
وكان الرئيس تبون قد عاد إلى الجزائر الليلة الماضية، بعد رحلة علاجية بألمانيا منذ 28 أكتوبر الماضي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.
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