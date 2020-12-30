شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن استشهاد 28 وإصابة 13 آخرين فى هجوم بدير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء إن 28 مواطنا قتلوا وأصيب 13 أخرين في هجوم "إرهابى" استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق. ولم يرد مزيد من التفاصيل بشأن الحادث، الذى وقع فى منطقة تنتشر فيها بشكل أساسي قوات الجيش السورى وفصائل مسلحة تدعمها إيران، بالقرب من مدينة تدمر التاريخية.

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