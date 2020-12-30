رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية تنسيق الجهود الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، الى جانب بحث الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وأكد الكاظمي، في مستهل الاجتماع على التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني، مشيراً الى أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.
كما جرت مناقشة أهمية إعداد دراسة عن ملف دائرة الإصلاح، والعمل على استمرار التدريب للعاملين في دوائر الإصلاح، بهدف تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن العراقي أينما كان، كما تم طرح مجموعة من المقترحات والمواضيع بشأن توفير الأماكن الملائمة للسجون وتوفير الحماية الكافية لها.
وبحث المجتمعون أيضا، ما تحقق من مقررات الاجتماع السابق ومناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما يخدم المصلحة العامة وسياسة العراق الأمنية.
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