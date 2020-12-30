شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية تركية تشن غارات على محافظة دهوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرات حربية تركية سلسلة من الغارات الجوية، اليوم الأربعاء، على مناطق وقرى في محافظة دهوك العراقية. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصادر ميدانية أن طائرات حربية تركية قصفت على نحو كثيف منطقة برواري بالا وجبل كارش بمحافظة دهوك شمالي العراق .

وأضافت "أن القصف الجوي الحق خسائر مادية، كما أثار الخوف والهلع لدى القرويين وأهالي المنطقة".

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