شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 13 حالة وفاة و2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 13 حالة وفاة و2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة اللبنانية، أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 177996، أما إجمالى حالات الوفاة فيبلغ 1443، أما حالات الشفاء فيبلغ عددها 126460.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية، أنه تم تسجيل 2856 حالة إصابة محلية و22 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وجود 1129 حالة استشفاء من بينها 451 حالة في العناية المركزة و141 حالة تحتاج إلى تنفس اصطناعى.