شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: استهداف مطار عدن يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد، عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابى الذي استهدف مطار مدينة عدن في الجمهورية اليمنية وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وقال أمير الكويت-وفقا لصحيفة الراى الكويتية- إن هذا العمل الإجرامي الشنيع والذي استهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، مؤكدا تضامن الكويت مع اليمن، راجيا للضحايا المغفرة والرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الانفجار

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، برقية تعزية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي استهدف مطار مدينة عدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.