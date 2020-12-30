شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستهدف مطار عدن بالجمهورية اليمنية، أثناء هبوط الطائرة المقلة لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، تضامن ودعم مملكة البحرين لليمن ، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارا واضحا من ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والسلام.
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