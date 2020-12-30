شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدين هجوم مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مارتن جريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن بشدة الهجوم على مطار عدن فور وصول أعضاء الحكومة، ومقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.

وفي بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الخاص، قدم غريفيثس خالص تعازيه وأكد تضامنه مع كل من فقد عزيزا .

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة عن أمنياته لمجلس الوزراء "بالصلابة فى مواجهة المهام الصعبة المقبلة". وقال إن هذا العمل العنيف غير مقبول، ويعد تذكيرا مأساويا بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق السلام.