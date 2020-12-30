شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم بشأن حساب أمير منطقة جازان على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري؛ وجود حساب آخر باسم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على موقع “تويتر”.
وأوضح المتحدث أن حساب أمير المنطقة الرسمي والوحيد بـ”تويتر” هو(@PrinceMohmmedB1).
وحذر، من التعامل مع الحساب المزور المنتحل لشخصية أمير المنطقة، أو التواصل معه والإبلاغ عنه، مبينًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حياله ورفع أمره إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن استقبال الاحتياجات التنموية والخدمية وطلبات المواطنين والمقيمين؛ تكون عبر الجهات الرسمية والمنصات الإلكترونية بإمارة المنطقة، ونظام أبشر فقط.
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