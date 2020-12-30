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وأضاف عبد الله الدومة: "لكن جهودها في هذا الأمر لم تنجح بصورة كبيرة، مؤكدا أنه تم وضع خطة محكمة عقب تكوين لجنة للكشف عن السلاح المدفون".
وقال والي غرب دارفور: "سيتم جمع السلاح بالقوة بعد فشل الطريقة الاحتفالية التي كانت تتم سابقا، فالولاية فيها كميات كبيرة من السلاح تكفي لتسليح جيش كامل"، مضيفا: "نقوم بجمع المعلومات عن تجار السلاح في الولاية".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الانتقالية تخطط لنشر قوة مشتركة في إقليم دارفور قوامها 12 ألف جندي، مشيرة إلى أن "نصفهم من القوات النظامية والبقية من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش القومي".
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اتفاق السلام السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر كارثة في السودان... أسلحة المواطنين في ولاية واحدة تكفي لتسليح جيش كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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