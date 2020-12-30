تمديد حبس منسقة الحفل الصاخب عند مقام النبي موسى بالقدس

وقال موقع "عرب 48" إن محكمة صلح أريحا، مددت أمس الثلاثاء، حبس سما عبد الهادي لمدة أسبوعين.

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ووجهت النيابة العامة تهمتين إلى سما عبد الهادي التي ألقي القبض عليها الأحد الماضي، هما "تدنيس مكان ديني"، و"مخالفة إجراءات الطوارئ لمنع تفشي كورونا".

وأفادت وكالة "سما"، يوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قرر تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريطا لحفلة صاخبة جرت، مساء السبت الماضي، في مقام النبي موسى في القدس المحتلة.

ويقع المقام على تل شرقي مدينة القدس يطل على البحر الميت ويرجع تاريخ تأسيسه لعهد الظاهر بيبرس في القرن الثالث عشر.

ويتكون من ثلاثة طوابق بمساحة 4500 متر مربع ويضم 144 غرفة متعددة الاستخدامات ومحاط بسور على ارتفاع نحو أربعة أمتار.

وفي 2019 احتفل الفلسطينيون بإعادة ترميم وتطوير المقام الذي مضى على إنشائه نحو 800 عام ويحظى بشهرة واسعة. واستغرقت عملية ترميم وتطوير المقام نحو عامين شملا إعداد الدراسات التاريخية والهندسية.