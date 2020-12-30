حضارة المملكة 2020

نعم من حضارة العلا من عمق التاريخ تم الترحيب بقادة دول مجلس التعاون ،للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون،الثلاثاء القادم 5 يناير.

نعم من العلا حاضنة الجمال والحضارة ينطلق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.

نعم من أكبر متحف حي في العالم يحتضن حضارات من آلاف السنين .

نعم بدأً من عاصمتي مملكتي ديدان ولحيان ،مروراً بالمراكز التجارية للأنباط عبر تاريخ ممتد وصولاً للعصر الإسلامي.

نعم من هنا تنبع رؤية القيادة الرشيدة 2030 لتحفيز السياحة في المملكة .

نعم قيادتنا اليوم تنير ثقافة زمن انقضى وتبث رسالة مفادها

“جمال السياحة ينبع من داخل البلد نفسه”

نعم السياحة مصدر اقتصاد حيوي لأي بلد لديها الأسس السياحية .

نعم المملكة هي عروس العالم أجمع ،تتباهى أمامكم اليوم وتخبركم بإمتلاكها المقومات ،والأسس السياحية، والأماكن التاريخية العديدة.

نعم العلا،ومنطقة الدرعية بنجد ، والطائف بالمنطقة الغربية ،وعسير ” إيفا” بالمنطقة الجنوبية والعديد من المواقع التاريخية.

نعم ها أنا اليوم أجزم وأتباهى أمام الجميع بأن بلادي هي أرض خصبة للإرتقاء السياحي ،يرجع هذا الفضل لله ثم لقيادتنا الرشيدة .

نعم لقد تغنى الشعراء بماتستحقه القيادة الرشيدة، ولعل أشهرهم الشاعر محمد العريعر بقصيدته

شموس الصباحات :

ياسيد السادات تاج الخصالي

أخذت منها حاجتك بالثمينات

ربطت جاشك دونها بإحتمالي

وتلوذ فيك صعابها والشديدات

منا تطول الشامخات الطوالي

وتعانق النجمين مجد ومحبات

حنا مشارق مظلمات الليالي

نضفي على ثغر النهار ابتسامات

شلنا الحمول الكايدات الثقالي

حنا لها وكتوفنا للثقيلات

فالك يطيب ونعتزي بطيب فالي

وصقورنا ماتنفقد بالمهمات

رايتنا تطرخ بروس المعالي

ثباتنا بالحق نور ومنارات

شموخنا تهتز منه الجبالي

ونحقق الحلمين والمستحيلات

نفرق كثير ولانحب الخيالي

مانندفع مثل اندفاع السياسات

ترجح موازين العرب مانبالي

ونعيد للعالم شموس الصباحات

بقلم :

مشاعل حباب العصيمي

أكاديمية ومستشارة بالجودة وإدارة المخاطر

@mashael9881